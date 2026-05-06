Schlechte Umfragewerte und Schlagzeilen über internen Streit überschatten den Jahrestag der schwarz-roten Bundesregierung. Kanzler Merz ruft im Kabinett zu Zusammenhalt und Optimismus auf.

dpa 06.05.2026 - 13:43 Uhr

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die schwarz-rote Koalition zum Jahrestag ihres Amtsantritts zu Zusammenhalt und Optimismus aufgerufen. Merz habe zu Beginn der Kabinettsitzung im Kanzleramt ein paar Sätze an die Mitglieder gerichtet und sich für die Zusammenarbeit bedankt, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille vor Journalisten in Berlin. Merz habe wörtlich gesagt: "Es gibt zu dieser Koalition keine Alternative", sagte Hille und zitierte ihn weiter mit den Worten: "Wir sind staatspolitisch gemeinsam in der Verantwortung, den Erfolg zu suchen."