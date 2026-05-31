Ein Bergungsteam hat den vor der dänischen Insel Anholt gestrandeten Wal an Land gezogen. Nun steht die Obduktion an. Wird es Infos zur Todesursache geben?
31.05.2026 - 11:17 Uhr
Anholt - Am Wochenende wurde der Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals auf den Strand der dänischen Insel Anholt gezogen. Im nächsten Schritt steht eine für Donnerstag geplante Untersuchung an. "Die Obduktion wird am Nachmittag beginnen und etwa sechs Stunden dauern", sagte Morten Abildstrøm vom dänischen Amt für Naturverwaltung der Deutschen Presse-Agentur.