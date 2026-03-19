Die Nominierung des DFB-Kaders für die bevorstehenden Länderspiele findet am am Donnerstag um 14.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main statt. In der zweiten Mai-Woche wird der Bundestrainer dann seine WM-Tickets verteilen. Allerdings könnte er zunächst einige weitere Spieler auf Abruf halten oder einen größeren Kader im Laufe der Turniervorbereitung auf 26 Mann verkleinern. Nagelsmann hat einen Aufschrei im Lande angekündigt: Es werde „Entscheidungen geben, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit.“ Weil er Stammspieler im Verein dennoch nicht nominieren werde. Anfang Juni muss Nagelsmann bei der FIFA seinen endgültigen Kader melden.

Wer muss zittern?

Unklar ist, ob es einen populären „Mr. X“ gibt, der nun völlig überraschend nicht nominiert wird. Es wirkt zumindest unwahrscheinlich. Said El Mala könnte gestrichen werden, den Kölner zählte Nagelsmann in seiner ausführlichen kicker-"Einzelkritik“ an. Lennart Karl spielte beim FC Bayern zuletzt weniger - und schwächer. Die Stuttgarter Fraktion mit Maximilian Mittelstädt, Jamie Leweling, Angelo Stiller ist stark gefährdet. Nick Woltemade vielleicht, inmitten einer heftigen Formkrise. Niclas Füllkrug. Die Frage ist: Wessen Ausbootung würde tatsächlich einen Aufschrei auslösen?

Gibt es noch offene Stellen?

Ja. Zumindest für Verletzungen muss der Bundestrainer planen, ansonsten müsste wohl eine Leistungsexplosion her, um Nagelsmann innerhalb der kommenden zwei Monate noch zu überzeugen. Aber besonders auf den hinteren Plätzen im Kader ist Platz für Joker, Top-Talente oder Senkrechtstarter. Das größte Gedränge gibt es im offensiven Mittelfeld. Nagelsmann will das beste Team zusammenstellen, nicht die 26 besten Einzelspieler.

Wie könnte die WM-Stammelf aussehen?

Mit Oliver Baumann, es sei denn, Marc-Andre ter Stegen wird wundersam geheilt. Hinten rechts ist Joshua Kimmich gesetzt, links David Raum. Innen wird Nico Schlotterbeck verteidigen, neben ihm entweder Jonathan Tah oder Antonio Rüdiger. Zu Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld hat sich Nagelsmann klar bekannt, um den Platz daneben kämpfen Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic. Die offensive Reihe bilden Musiala, Florian Wirtz und entweder Leroy Sané oder Serge Gnabry. Im Sturmzentrum würde derzeit wohl Havertz spielen, nicht Woltemade. Doch auch Deniz Undav darf sich Chancen ausrechnen, immerhin ist er mit 21 Toren in 36 Pflichtspielen (dazu 12 Vorlagen) der aktuell beste deutsche Stürmer.