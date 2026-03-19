Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele im März bekannt. Für welche Spieler könnte es eng werden?
Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt an diesem Donnerstag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt. Das DFB-Team trifft am 27. März auf die Schweiz und am 30. März auf Ghana. Im Zuge der Nominierung soll zudem das neue Auswärtstrikot präsentiert werden, das die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Weltmeisterschaft 2026 tragen wird. In Gruppe E trifft Deutschland dort auf die Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao. Der Kader soll dem WM-Aufgebot bereits sehr ähneln. Das heißt auch: Für einige könnte der American Dream schon am Donnerstag platzen. Welche Spieler die besten Chancen haben und wer muss um seinen Platz im Kader zitttern muss, erfahrt ihr hier.