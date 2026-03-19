Julian Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele im März bekannt. Für welche Spieler könnte es eng werden?

Digital Desk: Kai Winderl

Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt an diesem Donnerstag seinen Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt. Das DFB-Team trifft am 27. März auf die Schweiz und am 30. März auf Ghana. Im Zuge der Nominierung soll zudem das neue Auswärtstrikot präsentiert werden, das die deutsche Nationalmannschaft auch bei der Weltmeisterschaft 2026 tragen wird. In Gruppe E trifft Deutschland dort auf die Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao. Der Kader soll dem WM-Aufgebot bereits sehr ähneln. Das heißt auch: Für einige könnte der American Dream schon am Donnerstag platzen. Welche Spieler die besten Chancen haben und wer muss um seinen Platz im Kader zitttern muss, erfahrt ihr hier.

 

Wann nominiert Nagelsmann den finalen WM-Kader?

Die Nominierung des DFB-Kaders für die bevorstehenden Länderspiele findet am am Donnerstag um 14.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt/Main statt. In der zweiten Mai-Woche wird der Bundestrainer dann seine WM-Tickets verteilen. Allerdings könnte er zunächst einige weitere Spieler auf Abruf halten oder einen größeren Kader im Laufe der Turniervorbereitung auf 26 Mann verkleinern. Nagelsmann hat einen Aufschrei im Lande angekündigt: Es werde „Entscheidungen geben, die vermutlich nicht auf supergroßes Verständnis stoßen. Nicht beim Spieler, aber auch nicht in der breiten Öffentlichkeit.“ Weil er Stammspieler im Verein dennoch nicht nominieren werde. Anfang Juni muss Nagelsmann bei der FIFA seinen endgültigen Kader melden.