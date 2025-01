2024 meldeten sich die deutschen Handballer in der Weltspitze zurück. Kann das Team von Alfred Gislason diese Erfolge bei der WM bestätigen? Wir zeigen die Möglichkeiten, die der Bundestrainer auf den einzelnen Positionen hat, und geben eine Einschätzung ab.

Jürgen Frey 13.01.2025 - 12:00 Uhr

Ganz Handball-Deutschland erinnert sich an das goldene Wintermärchen 2007. Was nicht zwingend jeder auf dem Schirm hat, ist die bittere Wahrheit, dass es in den folgenden acht WM-Turnieren zu keiner Medaille für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) reichte. Bei den vergangenen Olympischen Spielen gelangen endlich wieder Siege gegen die Großen: Dank zwei knappen Siegen gegen Spanien, einem Erfolg über Schweden und der dramatischen Viertelfinal-Sensation gegen Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich reichte es am Ende zu Silber.