In einem Interview spricht Mercedes Benz-Chef Ola Källenius über seine Ideen für einen Deal mit US-Präsident Donald Trump – und schlägt eine gegenseitige Zollfreiheit bei Autos vor.

Chiara Sterk 05.06.2025 - 17:02 Uhr

Der Ton zwischen dem Weißen Haus in Washington unter der Führung von Donald Trump und der Europäischen Union hat sich unlängst wieder verschärft. Am Mittwoch sind wie von Trump angekündigt, die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium verdoppelt worden – wodurch nun ein Satz von 50 statt 25 Prozent gilt. Während die EU darüber spricht, wie ein Deal mit Trump gemacht werden könnte und Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend mit Trump zu Gast ist, äußert auch der Mercedes-Benz-Vorstandschef Ola Källenius in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ Ideen, um die Wogen zu glätten.