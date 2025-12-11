Die frühere Weissacher Bürgermeisterin Ursula Kreutel spricht von zwei unterschiedlichen Fällen: „Hatte die offenen Abschlüsse von meinen Vorgängern geerbt.“
11.12.2025 - 17:29 Uhr
Große Bearbeitungsrückstände und fehlende Jahresabschlüsse in der Kämmerei von Weil der Stadt: Da kommen Erinnerungen an Weissach auf, wo über mehrere Jahre keine Jahresabschlüsse gemacht worden sind. Doch die beiden Fälle seien nicht miteinander vergleichbar, betont die frühere Weissacher Bürgermeisterin Ursula Kreutel: „Richtig ist, dass ich die offenen Jahresabschlüsse von meinen Vorgängern geerbt hatte, und im folgenden die weiteren Jahresabschlüsse nicht gefertigt werden konnten.“