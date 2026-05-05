Der Iran-Krieg hat die Preise für Öl und Gas hoch getrieben. Aus Sicht von EZB-Präsidentin Lagarde muss Europa bei der Abhängigkeit von fossilen Energien handeln - auch aus Wirtschaftsinteressen.
05.05.2026 - 16:18 Uhr
Frankfurt/Main - EZB-Präsidentin Christine Lagarde plädiert auch angesichts des Iran-Kriegs für den Ausbau erneuerbarer Energien. "Europa importiert rund 60 Prozent seiner Energie - nahezu vollständig in Form fossiler Brennstoffe", sagte die Französin in Frankfurt auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank zu Klima, Natur und Geldpolitik. "Die heutigen, stark steigenden Energiepreise führen die Kosten dieser Abhängigkeit vor Augen."