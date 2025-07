Acht Zivilisten durch Artilleriefeuer in Thailand getötet

Kämpfe in Grenzregion

Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha fordert jetzt auch Todesopfer. Es soll sich um Zivilisten handeln.

red/dpa 24.07.2025 - 09:36 Uhr

Bei den schweren Kämpfen in der Grenzregion zwischen Thailand und Kambodscha sind Polizeiangaben zufolge mindestens acht thailändische Zivilisten getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien durch Artilleriefeuer und Raketen an fünf verschiedenen Orten verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizeistation Kantharalak im Nordosten von Thailand.