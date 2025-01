Das türkische Militär hat bereits mehrmals im Nachbarland Syrien eingegriffen. Angesichts heftiger Kämpfe im Norden spricht Erdogan nun erneut eine Drohung aus.

dpa 06.01.2025 - 18:45 Uhr

Istanbul - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat indirekt mit einem neuen Militäreinsatz gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien gedroht. Man werde Terror in der Region nicht zulassen, sagte Erdogan mit Blick auf die YPG nach einer Kabinettssitzung in Ankara. Die Türkei habe vielfach unter Beweis gestellt, dass sie kompromisslos bereit sei, ihr Überleben zu sichern - wenn es soweit sei, könne man eines Nachts kommen, fügte er hinzu. Mit diesem Ausdruck hatte Erdogan schon in der Vergangenheit gedroht, militärisch im Nachbarland einzugreifen.