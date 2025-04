Britischer Außenminister nennt Gewalt in Darfur im Sudan „ethnische Säuberungen“

Kämpfe in Ostafrika

Großbritannien fordert eine „dringende Deeskalation“ im Sudan. Bei Kämpfen zwischen der paramilitärischen RSF-Miliz und der sudanesischen Armee waren in den vergangenen Wochen hunderte Zivilisten getötet worden.

red/AFP 25.04.2025 - 16:13 Uhr

Der britische Außenminister David Lammy hat die Gewalt in der umkämpften sudanesischen Region Darfur verurteilt. Einige Taten rund um die belagerte Regionalhauptstadt Al-Faschir zeigten „Merkmale von ethnischen Säuberungen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommen“, erklärte Lammy am Donnerstag. Bei Kämpfen zwischen der paramilitärischen RSF-Miliz und der sudanesischen Armee waren in den vergangenen Wochen hunderte Zivilisten getötet worden.