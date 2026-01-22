Was bedeutet die Übernahme mehrerer IS-Lager durch syrische Regierungstruppen für Deutschland? Sicherheitsbehörden zeigen sich besorgt nach Berichten über Ausbrecher.
22.01.2026 - 15:32 Uhr
Berlin - Berichte über in Syrien entflohene Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erfüllen deutsche Sicherheitsbehörden mit Sorge. Nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) waren nach Erkenntnissen deutscher Sicherheitsbehörden vor Beginn der Offensive etwa 40 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit in Gewahrsam kurdischer Kräfte.