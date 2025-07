Was ist das bislang für ein Jahr für Alina Dalaslan? Die Kämpferin aus Stuttgart erlangt in der Vollkontakt-Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) ordentlich Aufmerksamkeit – nicht ohne Grund natürlich: Im März hatte sie in ihrem Profibedüt bei der Organisation Oktagon gesiegt, Mitte Juni legte sie dort nach. Inzwischen gibt es Neuigkeiten zur Zukunft der 24-Jährigen.

„Nach meinem zweiten Profikampf in Prag habe ich auch die Entscheidung getroffen, meinen Vollzeitjob bei Mercedes-AMG zu kündigen, um mich voll und ganz meiner sportlichen Karriere zu widmen“, sagt Alina Dalaslan in einem Video, das am Samstag bei Oktagon 73 in Hamburg gezeigt und auf RTL+ übertragen wurde.

Alina Dalaslan verlängert bei Oktagon

Sie selbst stand danach in der Barclays-Arena auch im Käfig. Allerdings nicht zum Kämpfen – das will sie am 20. September wieder, wie der Veranstalter kürzlich vermeldete –, sondern für ein Interview. Schließlich repräsentiert sie die Oktagon-Kampagne „Face Your Fear“ – „Stelle Dich Deiner Angst“.

Anfang der Woche folgte dann die nächste Neuigkeit: Alina Dalaslan verkündete die Verlängerung ihres Vertrags bei Oktagon. Die große Organisation füllt in Deutschland und Tschechien die Ränge.

Wie zuletzt in der Eden-Arena in Prag. Alina Dalaslan genoss den Einlauf sichtlich. Sie bezwang die weitaus erfahrenere Polin Roza Gumienna durch einen technischen Knockout (TKO) – wie schon bei ihrem Debüt in der Stuttgarter Schleyerhalle die Tschechin Kamila Simkova. Die Folge: Der Sprung auf Platz drei in der Bantamgewicht-Rangliste.

Für all das investiert die 24-Jährige in ihrer noch jungen Karriere viel. Vor wenigen Monaten machte sie das Planet Eater in Balingen von Ex-UFC-Kämpfer Peter Sobotta zu ihrem neuen Haupttrainingsort und zog auch in die Stadt im Zollernalbkreis. Doch auch in Stuttgart arbeitet die Amateur-Weltmeisterin weiterhin an ihren Fertigkeiten in dem Sport, der verschiedene Kampfsportarten kombiniert.

Angelo Tanga, einer ihrer drei Coaches, leitet dort das Boxen Stuttgart-West. Er trainiert mit Alina Dalaslan das Striking – also ihr Boxen, ihre Fähigkeiten im Stand. Den Kampfnamen „Iron Fist“ – also „Eiserne Faust“ – trägt die MMA-Athletin bereits. „Wir arbeiten intensiv an ihrem Striking“, sagt der 39-Jährige, der Dalaslan seit Dezember trainiert, zu den ein bis zwei Einheiten pro Woche.

Alina Dalaslan bei ihrem Einlauf in Prag – begleitet von Coach Angelo Tanga (im Hintergrund). Foto: OKTAGON MMA

Der Stuttgarter bringt jahrelange Erfahrung als Kampfsporttrainer mit und war auch schon in der UFC – der weltweit größten MMA-Organisation – als Coach dabei. Er habe „einen sehr, sehr großen Sprung“ und eine „eine starke, gute Entwicklung“ bei Alina Dalaslan mitverfolgt.

Nächster Kampf bei Oktagon 76 in Frankfurt

Die kann ihren Fokus nun voll auf den Sport richten. „Sie möchte einfach jetzt ihren Traum leben“, sagt Angelo Tanga. Das nächste Ziel: der Kampf am 20. September in Frankfurt. Dann tritt Alina Dalaslan bei Oktagon 76 in der Festhalle der Mainmetropole an.

Offen ist noch, auf wen sie trifft. Sie wolle „so schnell wie möglich um den Titel kämpfen“, sagte sie bereits vor ihrem zweiten Auftritt im Interview mit Oktagon MMA.

Oktagon MMA

Kämpfe

Die Liveübertragungen sowie alle Aufzeichnungen sind bei RTL+ zu sehen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Austragungsorte

Oktagon MMA findet in Deutschland und Tschechien statt. Es wurde auch schon in Stuttgart ausgetragen, zuletzt im März 2025.