In einem Interview spart der Chef des Reinigungsspezialisten aus der Region Stuttgart nicht mit Kritik. Ein anderer Grünen-Politiker höre wenigstens zu.

Michael Bosch 09.10.2024 - 14:57 Uhr

Kärcher-Chef Hartmut Jenner (59) achtet privat ebenso stark auf Sauberkeit wie dienstlich: Er sehe überall Schmutz, aber „Schmutz ist für mich etwas Positives“, sagte der Chef des baden-württembergischen Reinigungsspezialisten der „Augsburger Allgemeinen“ in einem Interview. Zu Hause putze er an Samstagen gerne selbst. Wenn er fliege, betrachte er seinen Sitzplatz zunächst besonders gründlich, so der Manager. Er schaue „genau in die Ritzen rein.“ Davon könne er aber allen nur abraten – „sonst entdecken sie Dinge, auf die sie besser nicht stoßen wollen“.