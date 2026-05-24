Zahlreiche Besucher haben am Samstagabend den VfB beim Pokalfinale angefeuert. Trotz der Niederlage war die Stimmung entspannt.

Ludwigsburg: Nicole Töppke (top)

Beste Stimmung, Live-Musik und Fußball unter freiem Himmel: Das Käsbergfest in Mundelsheim hat am Wochenende zahlreiche Gäste auf den Käsberg gelockt. Neben einer großen Auswahl an regionalen Weinen und kulinarischen Angeboten sorgte vor allem das Public Viewing des DFB-Pokalfinales für gute Stimmung. Live-Musik untermalte die besondere Atmosphäre des lauen Abends.

 

Für das Spiel wurde eigens eine moderne LED-Wand in den Weinbergen aufgebaut. Die Besucher verfolgten die Partie mit Blick auf die Neckarschleife und die Steillagen. Viele nutzten die Gelegenheit, Weinfest und Fußballabend miteinander zu verbinden. Sitzgelegenheiten auf Strohballen sowie das sommerliche Wetter trugen zur entspannten Stimmung bei.