Zahlreiche Besucher haben am Samstagabend den VfB beim Pokalfinale angefeuert. Trotz der Niederlage war die Stimmung entspannt.

Nicole Töppke 24.05.2026 - 11:30 Uhr

Beste Stimmung, Live-Musik und Fußball unter freiem Himmel: Das Käsbergfest in Mundelsheim hat am Wochenende zahlreiche Gäste auf den Käsberg gelockt. Neben einer großen Auswahl an regionalen Weinen und kulinarischen Angeboten sorgte vor allem das Public Viewing des DFB-Pokalfinales für gute Stimmung. Live-Musik untermalte die besondere Atmosphäre des lauen Abends.