Komisches Wetter, Bundestagswahl und normaler Alltagsstress – der Februar war anstrengend. Beim Abschalten könnte es vielleicht helfen, einfach mal rauszugehen und was Neues zu entdecken. Zum Beispiel die neuen Gastros und Stores, die diesen Monat in Stuttgart eröffnet haben. Hier ein Überblick.

Ca Phe Ca Phao

Leckere vietnamesische Kaffeespezialitäten und abwechslungsreiche Speisen erwarten Euch seit Anfang Februar auf dem Killesberg. Dort hat an der Ecke Kunstakademie und Weißenhofsiedlung nämlich das Ca Phe Ca Phao geöffnet. Egal ob Banh Mi, Kuchen oder Egg Coffee, die drei Betreiberinnen legen viel Wert auf die Frische und Qualität ihrer Speisen und Getränke.

Lesen Sie auch

Ca Phe Ca Phao, Birkenwaldstr. 217, Stuttgart-Nord, Di-So 12-20 Uhr

Doen Doen

„Vallah wir kommen“ stand Ende Januar noch auf auf dem Fenster des ehemaligen Zass in der Böblinger Straße. Seit dem 10. Februar werden dort bei Doen Doen vegane Döner serviert. Vor zwei Jahren eröffnete Inhaber Abdullah Budik seine erste Filiale am Josef-Hirn-Platz in Stuttgart-Mitte, ein Jahr später kam dann eine Filiale in Berlin. Und jetzt eben am Marienplatz. Neben Cig Köfte und Pommes, gibt es dort veganen Döner im Fladenbrot, Yufka oder als Dönerteller zu haben. Vom Fleischersatz bis zum Ayran ist dabei alles pflanzlich.

Doen Doen, Böblinger Str. 19, Stuttgart-Süd, Mo-So 11.30-21 Uhr

Abnorm Studio

Ein Raum für nachhaltiges Design und bewussten Konsum: Mit seinem „Abnorm Studio“ hat Daniel Cregan eine Mischung aus Concept-Store und Gastro in die Christophstraße gebracht. Ein großer Teil des Ladens wird zum Store für Keramik, Möbel, Kaffeebohnen und Matcha. Auf dem anderen Teil soll in Zukunft ein Café entstehen. Bis dahin gibt es Espresso, Flat White, Matcha und Softgetränke nur To go. Auch Veranstaltungen wie Kaffee-Verkostungen oder Plattenflohmärkte sollen später im Studio stattfinden.

Abnorm Studio, Christophstr. 5, Stuttgart-Mitte, ab 10.2., Mo-Sa 11-19 Uhr

Cafe Bona

Wer sich eine bewusste Auszeit nehmen und dabei in gemütlicher Atmosphäre einen Kaffee schlürfen will ist im Café Bona im Osten der Stadt genau richtig. Die Betreiber Nagi und Onur Bodur entführen ihre Besucher:innen mit viel Holz, Vintage-Möbeln und Retro-Musik in vergangene Zeiten. Der perfekte Ort also, um das Handy mal beiseite zu legen und den Moment zu genießen.

Café Bona, Heinrich-Baumann-Str. 21, Stuttgart-Ost, Mo-Fr 10-18, Sa 12-18 Uhr, ab 12 Uhr

The Linh Lab

Gleich hinter der Paulinenbrücke gibt es seit diesem Monat einen Mix aus Atelier und Laden. Mit einem Kaffee in der Hand können Besucher:innen im Linh Lab (Vintage-) Mode, Keramik und Kerzen shoppen. Außerdem möchte Betreiberin Linh Le Thi mit ihrem Store eine Anlaufstelle für kreative Köpfe sein, zum Beispiel mit Workshops bei denen Klamotten genäht werden, oder Schmuck und Kerzen hergestellt werden.

The Linh Lab, Furtbachstr. 2A, Stuttgart-Mitte, Do auf Anfrage, Sa+So 12-19 Uhr