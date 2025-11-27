Vor einem Jahr fand am Schorndorfer Friedhof der erste Kaffee-Treff im Rems-Murr-Kreis statt. Jetzt hat man die Idee auch in Weinstadt-Großheppach und Plüderhausen aufgegriffen.
27.11.2025 - 18:00 Uhr
Kaffeeduft auf dem Friedhof in Weinstadt-Großheppach (Rems-Murr-Kreis): Erstmals haben auf Initiative der Stadt sowie der evangelischen und katholischen Kirche Ehrenamtliche zum Kaffee-Treff eingeladen. Vor der Aussegnungshalle sind herbstlich dekorierte Klapptische und -stühle aufgebaut, an eine Biertisch als Theke wird als Heißgetränk auch Tee ausgeschenkt.