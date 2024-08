Kai Häfner gewinnt Silber, Daniel Fernandez Bronze und kommt ins Olympia-All-Star-Team. Wie schätzen die Handballer vom TVB Stuttgart die Chancen in der neuen Bundesliga-Saison ein?

Jürgen Frey 22.08.2024 - 14:19 Uhr

Wer kann schon von sich behaupten, bei drei Olympischen Spielen am Ball gewesen zu sein? Kai Häfner kann das. Und gleich nach seiner Rückkehr aus Paris kramte der Handballer von Bundesligist TVB Stuttgart seine alte Bronzemedaille von den Spielen 2016 in Rio aus der Schublade – und verglich sie mit der aktuellen Silbermedaille. Was ihm dabei auffiel? „Sie haben einen unterschiedlichen Stil, und die Silberne glänzt viel mehr“, sagt der Linkshänder mit einem Lächeln. Nur bei den Corona-Spielen 2021 in Tokio kam er mit Platz sechs nicht aufs Treppchen.