Kai Häfner vom TVB Stuttgart Bundesliga-Torschützenkönig? „Wäre eine coole Sache“
Kai Häfner spricht über die Auswärtsschwäche des TVB Stuttgart, die Klasse von Simone Mengon und ein mögliches Comeback in der Handball-Nationalmannschaft.
Kai Häfner spricht über die Auswärtsschwäche des TVB Stuttgart, die Klasse von Simone Mengon und ein mögliches Comeback in der Handball-Nationalmannschaft.
Kai Häfner spielt im Dress des TVB Stuttgart eine überragende Saison in der Handball-Bundesliga. Experten fordern mit Blick auf die Heim-WM 2027 sein Comeback im Nationalteam. Wie sieht es der 36-jährige Linkshänder selbst?
Der Skisprung-Weltcup der Frauen und Männer macht Station in Vikersund in Norwegen. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe im Skifliegen live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.