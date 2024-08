Ein Container mit Bauschutt beginnt zu qualmen. Versuche, den vermeintlichen Brand mit Wasser zu löschen, verstärken den Rauch noch. Denn: In dem Container befindet sich eine giftige Substanz.

red/dpa/lsw 16.08.2024 - 07:15 Uhr

Wegen einer chemischen Reaktion in einem Abfallcontainer mit Bauschutt in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) sind 13 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, begann der Container am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr zu rauchen. Den Angaben nach hatte die Hausbewohnerin in dem Container auch eine alte Metalldose mit Calciumphosphit entsorgt, das laut Polizei früher als Mittel gegen Wühlmäuse eingesetzt wurde.