Archäologen machen einen spektakulären Fund. In Südbaden im Kreis Biberach entdecken sie eine über 2.000 Jahre alte Anlage mit Gräbern.

red/dpa/lsw 11.12.2024 - 15:45 Uhr

Archäologen haben am Kaiserstuhl eine im Südwesten einzigartige frühkeltische Grabanlage entdeckt. „Vergleichbare Grabanlagen sind in Baden-Württemberg bislang nicht bekannt“, berichtete das Regierungspräsidium Stuttgart mit Blick auf den Fund in Endingen im Kreis Emmendingen.