Der Fotograf Thomas Renz aus Waiblingen hat einen besonderen Pin-up-Kalender für das Jahr 2026 gemacht. Alle Models tragen Pelz – und werben gleichzeitig für eine gute Sache.
19.09.2025 - 11:48 Uhr
Thomas Renz ist voll des Lobes für die Models, die für seinen neuen Kalender posiert haben. „Sie sind einfach fotogen“, sagt der Fotograf aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis). Manche schauen selbstbewusst direkt in die Kamera, andere hat er im Profil abgelichtet. Die Besonderheit: Für den Kalender im A-2-Format haben ausschließlich Models mit Pelz posiert. Die Farbpalette reicht dabei von Blütenweiß über Karamellfarben bis zu Dunkelbraun und Schwarz. Manche tragen ihr Haar glatt, andere in wilden Locken.