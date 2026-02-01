Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Februar 2026
Das Objekt ist unsichtbar, riesig groß und wiegt mehr als 10 Millionen Sonnen: ein gigantischer Klumpen Dunkler Materie, der bislang viele Rätsel aufgibt. Doch Astronomen haben eine Vermutung, was hinter dem kosmischen Phantom stecken könnte.
Eine Höhle auf der Nordinsel Neuseelands hat sich als einzigartiges Refugium einer vergangenen Welt entpuppt. Die Fossilien in der Höhle sind rund eine Million Jahre alt.
Fettleibigkeit erhöht das Risiko für viele chronische Erkrankungen enorm. Unter diesem Gesichtspunkt besonders bedenklich: In den USA ist der Anteil fettleibiger Erwachsener seit 1990 von 19 auf 42,5 Prozent gestiegen. Besonders stark betroffen sind der Mittlere Westen und der Süden.
70 Prozent der Böden in Europa sind mit Pflanzenschutzmittel belastet. Die Auswirkungen auf das Bodenleben sind erheblich, da Pflanzenschutzmittel verschiedene nützliche Bodenorganismen beeinträchtigen.