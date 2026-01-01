Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Januar 2026

Namenstag Wilhelm, Fulgentius

Historische Daten

1976 - Mit Beginn des Jahres 1976 gilt in Deutschland der Montag als erster Tag der Woche. Bis dahin war es der Sonntag. Das legt die Norm DIN 1355-1 fest. Einmalig gibt es durch die Umstellung eine Woche mit acht Tagen, davon zwei Sonntagen (28. Dezember und 4. Januar).

1901 - Neusüdwales, Victoria, Queensland, Süd- und Westaustralien sowie Tasmanien schließen sich zum Bundesstaat Australien zusammen. Das Inkrafttreten der Verfassung des Commonwealth of Australia markiert die Geburtsstunde des modernen Australien.

1896 - Am Bullerdeich in Hamburg nimmt die erste Müllverbrennungsanlage auf dem europäischen Festland den Betrieb auf.

1876 - Im Deutschen Reich wird die Mark einziges gesetzliches Zahlungsmittel.

1806 - Die Herzogtümer Bayern und Württemberg werden Königreiche. Im Frieden von Pressburg hatten sie zuvor ihre volle Souveränität erlangt.

Geburtstage

1956 - Christine Lagarde (70), französische Politikerin, Präsidentin der Europäischen Zentralbank seit 2019, Direktorin des Internationalen Währungsfonds 2011-2019, Ministerin verschiedener Ressorts in Frankreich 2005-2011

1951 - Hans-Joachim Stuck (75), deutscher Rennfahrer, Sohn des Rennfahrers und "Bergkönigs" Hans Stuck

1951 - Jim Rakete (75), deutscher Fotograf, Porträt- und Werbefotografien

1926 - Leon Weintraub (100), polnischer Überlebender des Holocaust, Zeitzeuge und Autor

Todestage

1993 - Anna Wimschneider, deutsche Bäuerin und Autorin ("Herbstmilch"), geb. 1919