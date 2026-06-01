Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Juni 2026

Namenstag Justin, Ronan, Simeon

Historische Daten

2016 - In den Schweizer Alpen wird der Gotthard-Basistunnel mit einem Staatsakt eröffnet. Mit 57 Kilometern ist er der längste Eisenbahntunnel der Welt.

2006 - Wegen achtfachen Totschlags wird eine Mutter aus Brieskow-Finkenherd zu 15 Jahren Haft verurteilt. Sie soll acht Babys heimlich geboren und getötet haben. Die Leichen vergrub sie in Kübeln auf einem Gartengrundstück.

2001 - Der nepalesische Kronprinz Dipendra läuft in Kathmandu Amok und erschießt das Königspaar und sieben weitere Mitglieder der königlichen Familie. Drei Tage später stirbt er an selbst zugefügten Schussverletzungen.

1961 - Der Pharmakonzern Schering bringt in Deutschland die erste Antibabypille auf den Markt.

1946 - In Jilava bei Bukarest wird der ehemalige rumänische Machthaber Ion Antonescu hingerichtet. Der mit Hitler verbündete Marschall hatte Rumänien von 1940 bis 1944 diktatorisch regiert.

Geburtstage

1996 - Tom Holland (30), britischer Schauspieler ("Spider-Man"-Filme, "The Impossible")

1976 - Alexander Scheer (50), deutscher Schauspieler, Deutscher Filmpreis 2019 für "Gundermann"

1961 - Sophie Rois (65), österreichische Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2011 für "Drei"

1926 - Marilyn Monroe, amerikanische Schauspielerin ("Blondinen bevorzugt", "Manche mögen's heiß"), gest. 1962

Todestage

2006 - Frederik Hetmann, deutscher Schriftsteller ("Ich habe sieben Leben", "Amerikasaga"), Deutscher Jugendliteraturpreis 1965 und 1973, geb. 1934