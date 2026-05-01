Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Mai 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Ein unscheinbarer Erdgraben nahe der Saale entpuppt sich als außergewöhnliches Fenster in die Lebenswelt der ersten Bauern Mitteldeutschlands. Bei Alsleben im Salzlandkreis haben Archäologen Überreste von mindestens zwölf Bibern entdeckt – rund 7000 Jahre alt.
Ist unsere Vorstellung von der Völkerwanderung in der Antike falsch? Statt Invasionen germanischer Stämme ereignete sich offenkundig eine langsame Durchmischung der Bevölkerung im heutigen Süddeutschland. Das zeigen genetische Untersuchungen.
Ist unsere Vorstellung von der Völkerwanderung in der Antike falsch? Statt Invasionen germanischer Stämme ereignete sich offenkundig eine langsame Durchmischung der Bevölkerung im heutigen Süddeutschland. Das zeigen genetische Untersuchungen.