Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
30.09.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Oktober 2025
Wie navigieren Tiere in der Natur? Welche Wege bevorzugen sie? Gibt es Unterschiede zwischen Hunden und Katzen? Und wie sieht es bei wildlebenden Exemplaren aus? Forscher haben die Antwort.
Geheimnisvolle blaue Lichter, die etwa über Friedhöfe tanzen und dann wieder verschwinden. Ein Forscherteam entzaubert dieses Rätsel und findet eine wissenschaftliche Erklärung für Irrlichter.