Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. April 2026

Namenstag Magdalena Gabriela

Historische Daten

2006 - Aus Gesundheitsgründen gibt SPD-Chef Matthias Platzeck nach nur 146 Tagen seinen Rücktritt bekannt. Sein Nachfolger wird Mitte Mai der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck.

2001 - Das niederländische Parlament beschließt das weltweit erste Euthanasiegesetz, wonach Ärzte Sterbehilfe leisten dürfen, wenn Patienten unerträglich leiden und keine Aussicht auf Heilung besteht.

1991 - Der letzte Wagen der Marke "Wartburg" rollt im Automobilwerk Eisenach (AWE) vom Montageband. Seit 1956 wurden 1.377.965 Exemplare des DDR-Mittelklassewagens produziert.

1991 - Die italienische Fähre "Moby Prince" stößt vor Livorno (Italien) mit dem Öltanker "Agip Abruzzo" zusammen und geht nach einer Explosion in Flammen auf. 140 Menschen verbrennen, zwei Matrosen können sich retten.

1961 - Die ersten 340 anerkannten Kriegsdienstverweigerer der Bundesrepublik treten ihren Ersatzdienst an.

Geburtstage

1996 - Pauline Bremer (30), deutsche Fußballspielerin (21 Spiele für die Nationalmannschaft, VfL Wolfsburg 2020-2023)

1986 - Vincent Kompany (40), belgischer Fußballspieler (Manchester City 2008-2019) und -trainer (FC Bayern München seit 2024)

1946 - Adolf Winkelmann (80), deutscher Filmregisseur und Filmproduzent ("Jede Menge Kohle", "Gefährliche Spiele")

1941 - Paul Theroux (85), amerikanischer Schriftsteller ("Der alte Patagonien-Express", "Hotel Honolulu")

Todestage

1966 - Evelyn Waugh, britischer Schriftsteller, Roman "Wiedersehen mit Brideshead" (1945), Novelle "Tod in Hollywood" (1948), geb. 1903