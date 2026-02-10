Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Februar 2026
Die Ausgaben der Bundesverwaltung für Lizenzen des US-Softwarekonzerns Microsoft sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2025 wurden dafür 481,4 Millionen Euro ausgegeben, wie die Bundesregierung bekannt gegeben hat.
Trinkwasser, Nahrungsmittel, Medizin: Im Konzept zur Zivilverteidigung ist aufgelistet, wie der Staat die Bürger in einem Katastrophenfall wie einem Blackout schützen will. Doch jeder sollte auch selbst Vorsorge treffen. Unnötig? Dann denken Sie nur an die jüngsten Vorfälle Berlin und Stuttgart.
Deutschland bekommt das Drogenproblem nicht in den Griff. Die Zahl der Abhängigen und der verschiedenen Rauschmittel nimmt immer weiter zu – vor allem von synthetischen Drogen. Mit Cychlorphin ist ein weiteres Rauschgift auf den Markt gekommen.
Häufig sind monatelang gar keine Sonnenflecken zu sehen. Derzeit aber erscheinen viele innerhalb kurzer Zeit. Dahinter verbirgt sich ein wiederkehrendes Phänomen, das in den Wintermonaten besonders stark ausgeprägt ist.