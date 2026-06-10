Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Juni 2026

Namenstag Bardo, Maurin, Olivia

Historische Daten

2025 - Bei einem Amoklauf an seiner ehemaligen Schule erschießt ein 21-Jähriger im österreichischen Graz neun Jugendliche und eine Lehrerin. Anschließend tötet er sich selbst. Obwohl der Amokschütze einen Abschiedsbrief hinterlässt, bleiben seine Motive für die Bluttat unklar.

2011 - Eine Bombe explodiert in der Küchenabteilung des schwedischen Möbelhauses Ikea in Dresden und verletzt zwei Kunden leicht.

2001 - Kurz vor seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister Berlins steht Klaus Wowereit (SPD) als erster deutscher Spitzenpolitiker offen zu seiner Homosexualität: "Ich bin schwul, und das ist auch gut so."

1996 - In Belfast beginnen erstmals in der Geschichte Nordirlands Friedensgespräche führender politischer Vertreter der Krisenprovinz. Mit Ausnahme der als politischer Flügel der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) geltenden Sinn Fein sind alle Konfliktparteien daran beteiligt.

1791 - Im "Canada Act" wird die Provinz Quebec in das überwiegend britische Oberkanada (Ontario) und das überwiegend französische Niederkanada (Quebec) geteilt.

Geburtstage

2008 - Helena Zengel (18), deutsche Schauspielerin, Deutscher Filmpreis 2020 als beste Hauptdarstellerin in "Systemsprenger"

1981 - Ewerthon (45), brasilianischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 2001-2005)

1976 - Georg Friedrich Prinz von Preußen (50), deutscher Adeliger, Chef des Hauses Hohenzollern

1941 - Jürgen Prochnow (85), deutscher Schauspieler ("Das Boot")

Todestage

1926 - Antoni Gaudí, katalanischer Architekt (Kathedrale Sagrada Família in Barcelona), geb. 1852