Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. März 2026
Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es auch im Bereich Gesundheit. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, woran Frauen häufiger als Männer sterben. Und warum sie dennoch insgesamt eine höhere Lebenserwartung haben.
Nach einer Entdeckung auf einer Felsformation im Sauerland sind sich Archäologen sicher: Die hoch aufragenden Steine dienten den Menschen vor über 2000 Jahren rituellen Zwecken.
Kann eine Raumsonde einen Asteroiden von der Erde weglenken? Das testeten Forscher am winzigen Mond Dimorphos. Die DART-Mission der Nasa und Esa war sogar noch erfolgreicher als ohnehin schon bekannt.