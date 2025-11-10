Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. November 2025
Gemeinsam mit seinem Kollegen Francis Crick entschlüsselte James Watson die DNA und legte den Grundstein für die Gentechnik. Später sorgte er mit rassistischen Aussagen für Empörung. Jetzt ist James Watson mit 97 Jahren gestorben.
Kreuzförmige Kammern, Prozessionswege, farbige Symbole für die Himmelsrichtungen: Der größte und älteste Monumentalbau der Maya spiegelt ihre Kosmologie auf einzigartige Weise wider, wie neue Funde in der Mayastätte Aguada Fénix enthüllen.
Das römische Reich erstreckte sich über drei Kontinente. Dabei war das Straßennetz wesentlich größer als bisher vermutet. Die Rekonstruktion gestaltete sich schwierig.