Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. April 2026

Namenstag Gemma, Stanislaus

Historische Daten

2006 - Die israelische Regierung erklärt den seit drei Monaten im Koma liegenden Ministerpräsidenten Ariel Scharon offiziell für amtsunfähig. Am 15. April wird sein Stellvertreter, Ehud Olmert, offiziell Regierungschef.

2001 - Die australische Fußballnationalmannschaft besiegt in der WM-Qualifikation Amerikanisch-Samoa mit 31:0. Es ist bis heute der höchste Sieg in einem offiziellen Länderspiel der Männer.

1996 - Bei der bis dahin schwersten Brandkatastrophe auf einem deutschen Verkehrsflughafen sterben in Düsseldorf 16 Menschen, ein weiterer erliegt Wochen später seinen Verletzungen.

1991 - Mit dem Inkrafttreten des formellen Waffenstillstands im Irak endet der zweite Golfkrieg sechs Wochen nach Beendigung der Kämpfe zwischen dem Irak und einer von den USA angeführten Allianz am 28. Februar 1991.

1961 - In Jerusalem beginnt der Prozess gegen den Organisator des Massenmordes an Millionen europäischer Juden, Adolf Eichmann.

Geburtstage

1986 - Lena Schöneborn (40), deutsche Moderne Fünfkämpferin, mehrfache Europa- und Weltmeisterin

1981 - Motsi Mabuse (45), deutsch-südafrikanische Tänzerin, Jurorin bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance"

1966 - Lisa Stansfield (60), britische Popsängerin ("All Around The World")

1941 - Karsten Voigt (85), deutscher Politiker (SPD), Bundesvorsitzender der Jusos 1969-1972, Koordinator der Bundesregierung für deutsch-amerikanische Zusammenarbeit 1999-2010

Todestage

2006 - June Pointer, amerikanische Sängerin, jüngste der Pointer Sisters, (Hit "I'm So Exited"), geb. 1953