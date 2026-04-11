Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Die Temperaturen in den Weltmeeren steigen kontinuierlich. Jahr für Jahr werden neue Temperaturrekorde verzeichnet. Jetzt hat das EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus wieder Alarm geschlagen.
Sumpfschildkröten waren für Neandertaler auch im heutigen Deutschland eine beliebte Beute. Doch den Jägern ging es offensichtlich nicht so sehr um Suppe, wie Mainzer Forscher in Sachsen-Anhalt herausgefunden haben.
Gravitationswellen könnten für die Produktion von Dunkler Materie in den frühen Phasen der Entstehung unseres Universums verantwortlich sein. Physiker sind dieser Theorie nun nachgegangen und kommen zu überraschenden Ergebnissen.