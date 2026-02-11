Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Februar 2026
Was braucht es, damit Leben auf einem Planeten entsteht? Und warum ist die Erde ein kosmischer Glücksfall? Züricher Forscher haben das Rätsel einer längst vergangenen Zeit entschlüsselt.
Rund ein Drittel der Landoberfläche ist Weideland – etwa für Rinder, Schafe oder Ziegen. Doch mit dem Klimawandel könnte sich das bis zum Jahr 2100 drastisch ändern. Besonders betroffen wäre Afrika.
Die Ausgaben der Bundesverwaltung für Lizenzen des US-Softwarekonzerns Microsoft sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. 2025 wurden dafür 481,4 Millionen Euro ausgegeben, wie die Bundesregierung bekannt gegeben hat.