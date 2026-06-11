Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
10.06.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Forscher haben 1000 Jahre Erdbebengeschichte entlang der San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungen in Südkalifornien nachmodelliert. Die Spannungen in der Erdkruste liegen heute höher als jemals zuvor im letzten Jahrtausend. Ein Verwerfungsknoten nahe Los Angeles könnte darüber entscheiden, wie groß das nächste Beben wird.
Zecken sind inzwischen ganzjährig aktive, lästige Plagegeister. Wir erklären Ihnen, wie man die Spinnentiere beim Hund mithilfe eines esimplen Handy-Tricks schneller findet.