Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. März 2026

Namenstag Rosine, Ulrich

Historische Daten

2025 - Bei der Parlamentswahl in Grönland werden zwei bisherige Oppositionsparteien die neuen stärksten Kräfte. Beide streben eine mögliche Unabhängigkeit vom Königreich Dänemark an. Eine Übernahme durch die USA, wie sie Präsident Donald Trump anstrebt, gilt dagegen als unrealistisch.

2011 - In Japan kommen bei einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9,0 und einem anschließenden Tsunami mindestens 15.884 Menschen ums Leben. Die Naturgewalten stürzen den Staat außerdem in eine atomare Katastrophe. Betroffen ist vor allem das Atomkraftwerk Fukushima.

2001 - Papst Johannes Paul II. spricht 233 Glaubensopfer des spanischen Bürgerkrieges (1936-1939) selig.

1991 - Die BBC beginnt mit der Ausstrahlung des neuen internationalen Fernsehsenders BBC World Service Television News.

1991 - Steffi Graf wird nach 186 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Damen abgelöst. Neue Nummer 1 ist die Jugoslawin Monica Seles.

Geburtstage

1986 - Nico Semsrott (40), deutscher Kabarettist ("heute-show" im ZDF), EU-Parlamentarier 2019-2024

1981 - Matthias Schweighöfer (45), deutscher Schauspieler ("Schiller", "Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki", "Der geilste Tag") und Regisseur

1931 - Janosch (95), deutscher Kinderbuchautor und Illustrator ("Oh, wie schön ist Panama", Trickfilm "Janoschs Traumstunde")

1931 - Rupert Murdoch (95), amerikanischer Medienunternehmer, Gründer der News Corporation

Todestage

1931 - Friedrich Wilhelm Murnau, deutscher Regisseur, "Nosferatu, eine Symphonie des Grauens", "Sunrise", "Tabu", geb. 1888