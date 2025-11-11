Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. November 2025

Namenstag Martin

Historische Daten

2008 - In Indonesien nimmt das in Deutschland entwickelte Tsunami-Frühwarnsystem offiziell den Betrieb auf. In der neuen Leitzentrale in Jakarta analysieren Computer bei Erdbeben zahlreiche Messdaten in Minutenschnelle.

2000 - In Österreich kommen 155 Menschen ums Leben, als die Standseilbahn vom Kapruner Tal zum Kitzsteinhorn in einem Tunnel in Brand gerät.

1975 - Nach dem Abzug der portugiesischen Kolonialtruppen wird in Luanda die Volksrepublik Angola ausgerufen. Das südwestafrikanische Land versinkt in einen langjährigen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten (1975-2002).

1965 - In Rhodesien (heute: Simbabwe) erklärt der weiße Premierminister Ian Smith einseitig die Unabhängigkeit von Großbritannien und will so einen von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit geführten Staat verhindern.

1945 - Im Berliner Tiergarten unweit von Brandenburger Tor und Reichstagsgebäude wird das sowjetische Ehrenmal eingeweiht. Die Ruhestätte von 2.500 Rotarmisten wird von zwei Panzern des Typs T 34 flankiert, die bei der Eroberung der Stadt im Einsatz waren.

Geburtstage

1960 - Stanley Tucci (65), amerikanischer Schauspieler ("Der Teufel trägt Prada", "Konklave")

1955 - Friedrich Merz (70), deutscher Politiker, Bundeskanzler seit 2025, Bundesvorsitzender der CDU seit 2022

1945 - Daniel Ortega (80), nicaraguanischer Politiker, Staatspräsident 1984-1990 und seit 2007

1050 - Kaiser Heinrich IV., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (ab 1084), König (ab 1056), sein Konflikt mit dem Papsttum zwang ihn 1077 zum "Gang nach Canossa", gest. 1106

Todestage

1895 - Gustav Langenscheidt, deutscher Verleger, Gründer des Langenscheidt-Verlags, geb. 1832