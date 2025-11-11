Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
10.11.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. November 2025
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. November 2025
Die dritte und kleinste Pyramide von Gizeh könnte einen noch unentdeckten zweiten Eingang besitzen. Hinweise dafür liefern bauliche Auffälligkeiten hinter der Ostfassade der Menkaure-Pyramide.