Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. August 2024

Namenstag

Radegund

Historische Daten

2023 - Für mutmaßlich mehr als 100 Millionen Euro Ablöse wechselt der englische Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern. Es ist der bisher teuerste Spielerwechsel der Bundesligageschichte.

2022 - Der britisch-indische Autor Salman Rushdie wird bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat New York von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er erblindet auf einem Auge. Rushdie wird wegen des Romans "Die satanischen Verse" seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt.

2004 - Die japanischen Großbanken UFJ Holdings und die Mitsubishi Tokyo Financial Group kündigen die Fusion zur Mitsubishi UFJ Holdings an. Gemessen an der Bilanzsumme wird das neue Geldinstitut das größte der Welt.

1949 - Die Genfer Abkommen zum Schutz der Zivilbevölkerung und der Kriegsopfer werden unterzeichnet. Diese "Genfer Konventionen" treten am 21. Oktober 1950 in Kraft.

1944 - Im italienischen Bergdorf Sant' Anna di Stazzema in der Toskana werden Hunderte Zivilisten von SS-Angehörigen ermordet. 560 Menschen sterben bei dem Massaker, darunter zahlreiche Frauen und Kinder.

Geburtstage

1954 - François Hollande (70), französischer Politiker, Staatspräsident 2012-2017

1954 - Pat Metheny (70), amerikanischer Jazzgitarrist (Album "Offramp")

1949 - Mark Knopfler (75), britischer Rockmusiker, Mitbegründer, Sänger und Lead-Gitarrist der Gruppe Dire Straits ("Brothers In Arms")

1939 - Claus Wilcke (85), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher ("Percy Stuart")

Todestage

2014 - Lauren Bacall, amerikanische Schauspielerin ("Wie angelt man sich einen Millionär?", "Tote schlafen fest"), Witwe von Humphrey Bogart, geb. 1924