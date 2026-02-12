Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar 2026
Zwei bis drei Tassen Kaffee täglich sollen das Demenzrisiko senken – das legen zwei große Langzeitstudien nahe. Auch schwarzer Tee könnte demnach einen schützende Wirkung entfalten. Was ist dran?
Der Erdkern ist das größte Wasserstoff-Reservoir unseres Planeten: Er enthält mehr Wasserstoff als der Erdmantel und alle Ozeane zusammen, wie ein Hochdruck-Experiment bestätigt.
Rumms! Durch ein Schlagloch in der Straße zu fahren, ist fies. Jetzt kann das häufiger passieren. Der Winter hat Schäden hinterlassen. Viele Kommunen sind mit der Situation überfordert.
Was braucht es, damit Leben auf einem Planeten entsteht? Und warum ist die Erde ein kosmischer Glücksfall? Züricher Forscher haben das Rätsel einer längst vergangenen Zeit entschlüsselt.