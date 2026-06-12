Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Juni 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Die Erde nimmt so viel Wärme auf wie nie zuvor seit Messbeginn: Der aktuelle Klimabericht zeigt, wie schnell sich Ozeane und Atmosphäre weiter aufheizen und warum das Gleichgewicht ins Wanken gerät.
Sturmfluten und andere extreme Wasserstände an Küsten sind heute deutlich wahrscheinlicher als noch im Jahr 1900. Eine neue Studie zeigt: Was damals ein Jahrhundertereignis war, tritt heute im globalen Mittel etwa alle acht Jahre auf.
Im Indischen Ozean entdecken Forscher den mit Abstand größten, tiefsten und ältesten Walfriedhof. Sie finden fast 500 Walreste bis in eine Tiefe von 7000 Metern, teils Millionen Jahre alt. Wie ist das möglich?
Forscher haben 1000 Jahre Erdbebengeschichte entlang der San-Andreas- und San-Jacinto-Verwerfungen in Südkalifornien nachmodelliert. Die Spannungen in der Erdkruste liegen heute höher als jemals zuvor im letzten Jahrtausend. Ein Verwerfungsknoten nahe Los Angeles könnte darüber entscheiden, wie groß das nächste Beben wird.