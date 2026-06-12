Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Juni 2026

Namenstag Eskil, Leo, Odulf, Paola

Historische Daten

2016 - In einem Schwulen-Nachtclub in Orlando (US-Bundesstaat Florida) erschießt ein 29-jähriger 49 Menschen. Die Polizei tötet den Täter, einen Sohn afghanischer Einwanderer. Es ist der tödlichste Terrorakt in den USA seit dem Al-Kaida-Anschlag vom 11. September 2001.

2011 - Dirk Nowitzki gewinnt als erster deutscher Basketballspieler mit seinem Team Dallas Mavericks den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

1991 - Boris Jelzin wird mit 57,38 Prozent der abgegebenen Stimmen zum ersten Präsidenten der Russischen Föderativen Republik gewählt.

1986 - Das bayerische Umweltministerium erteilt die weltweit erste Genehmigung zum Abbruch eines Kernkraftwerks. Der Druckröhrenreaktor Niederaichbach war 1974 nach nur 18,3 Vollasttagen wegen immer wieder auftauchender technischer Schwierigkeiten abgeschaltet und als erster Atommeiler 1981 eingemottet worden.

1981 - "Jäger des verlorenen Schatzes" mit Harrison Ford, der erste Film aus der Indiana-Jones-Reihe, startet in den US-Kinos.

Geburtstage

1981 - Nora Tschirner (45), deutsche Schauspielerin und Moderatorin (Weimar-"Tatort", "Keinohrhasen")

1971 - Elisabeth Lanz (55), österreichische Schauspielerin ("Tierärztin Dr. Mertens")

1961 - Hannelore Kraft (65), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen 2010-2017

1941 - Chick Corea, amerikanischer Jazzpianist und Komponist (Album "Light As A Feather"), gest. 2021

Todestage

1936 - Karl Kraus, österreichischer Schriftsteller, Publizist und Dichter ("Die letzten Tage der Menschheit"), Gründer der literarisch-politischen Zeitschrift "Die Fackel" 1899, geb. 1874