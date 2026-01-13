Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Januar 2026

Namenstag Gottfried, Hilarius

Historische Daten

2021 - Nach dem Sturm auf das Kapitol, bei dem Hunderte Trump- Anhänger gewaltsam in das Parlamentsgebäude eindrangen, beantragt das Repräsentantenhaus ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Im Senat verfehlt es am 13. Februar die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit.

2011 - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg rügt erneut die Anordnung von Sicherungsverwahrung in Deutschland. Dabei sei gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen worden.

2001 - In El Salvador fallen 844 Menschen einem Beben der Stärke 7,7 zum Opfer. Besonders hart treffen die wirtschaftlichen Schäden (umgerechnet 1,7 Milliarden Euro) das arme mittelamerikanische Entwicklungsland. Weitere acht sterben im benachbarten Guatemala.

1991 - Beim Angriff sowjetischer Spezialeinheiten auf das litauische Parlament und den Fernsehturm von Vilnius sterben am "Blutsonntag" 14 unbewaffnete Zivilisten. Auch bei Überfällen auf litauische Grenzposten gibt es Tote.

1991 - Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth (CDU) tritt nach der "Traumschiff-Affäre" von seinem Amt zurück: Unternehmen sollen ihm unter anderem Luxus-Segelreisen bezahlt haben.

Geburtstage

1986 - Laura Ludwig (40), deutsche Beach-Volleyballspielerin, Olympiasiegerin 2016 und Weltmeisterin 2017 mit Partnerin Kira Walkenhorst

1956 - Inga Humpe (70), deutsche Popmusikerin und Produzentin (Bands DÖF, Humpe & Humpe, 2raumwohnung)

1941 - Meinhard Nehmer (85), deutscher Bobfahrer und Bobtrainer, dreimaliger Olympiasieger für die DDR 1976 und 1980 im Zweier- und Viererbob

1926 - Michael Bond, britischer Kinderbuchautor ("Paddington Bär"), gest. 2017

Todestage

2021 - Siegfried Fischbacher, deutsch-amerikanischer Magier und Dompteur, Mitglied des Magier-Duos Siegfried & Roy, geb. 1939