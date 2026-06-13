Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Juni 2026

Namenstag Antonius, Bernhard

Historische Daten

2025 - Mit einem überraschenden Großangriff auf den Iran schaltet Israel die Militärführung des Landes aus und attackiert mehrere Stützpunkte sowie Atomanlagen. Die iranische Führung kündigt eine harte Reaktion an. Beide Länder überziehen sich tagelang mit schweren Raketen- und Drohnenangriffen.

1996 - Als letztes Land der Europäischen Union (EU), die zu diesem Zeitpunkt 15 Mitgliedstaaten zählt, schafft Belgien die Todesstrafe ab. Das Parlament stimmt dafür, die seit Jahrzehnten nicht mehr angewandte Strafe ersatzlos zu streichen und durch lebenslange Haft zu ersetzen.

1961 - Bei Esslingen am Neckar stoßen zwei Stuttgarter Vorortzüge an einer Gleisbaustelle frontal zusammen. 35 Menschen werden getötet, mehr als 50 verletzt.

1956 - Real Madrid gewinnt das erstmals ausgetragene Turnier um den Europapokal gegen Reims mit 4:3.

1886 - Ludwig II., wenige Tage zuvor entmündigter und abgesetzter König von Bayern, ertrinkt unter ungeklärten Umständen im Starnberger See.

Geburtstage

1981 - Guy Demel (45), ivorischer Fußballspieler (Borussia Dortmund 2001-2005, Hamburger SV 2005-2011)

1966 - Annette Widmann-Mauz (60), deutsche Politikerin, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2018-2021, Bundesvorsitzende der Frauen-Union der CDU 2015-2025

1951 - Stellan Skarsgård (75), schwedischer Schauspieler ("Sentimental Value", "Nymphomaniac")

1941 - Esther Ofarim (85), israelische Popsängerin ("Morning of My Life", "Cinderella Rockefella")

Todestage

1986 - Benny Goodman, amerikanischer Klarinettist und Bandleader, "King of Swing", gründete 1934 seine eigene Big Band, geb. 1909