Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
12.03.2026 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. März 2026
Ein Kunsthistoriker hat eine verloren geglaubte Seite des berühmten Archimedes-Palimpsests wiedergefunden – einer rund 1100 Jahre alten Abschrift von Lehrtexten des berühmten antiken Gelehrten Archimedes.
Die Konzentrationsfähigkeit ist für den Bildungserfolg entscheidend. Eine neue US-Studie zeigt, wie sehr die ständige Beschäftigung mit dem Smartphone die Aufmerksamkeit der Schüler beeinträchtigt.