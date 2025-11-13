Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
12.11.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. November 2025
Gold, Elfenbein und neue Daten: Die geheimnisvolle Prinzessin aus Bad Füssing ist nur ein Teil der Geschichte. Wer lebte wirklich in der Region, bevor die Bajuwaren kamen?
5200 präzise angelegte Löcher auf 1,5 Kilometern Länge: Über die monumentale Anlage auf einem Bergkamm im Süden Perus rätseln Archäologen schon seit langem. Nun haben Forscher Hinweise auf den Zweck und das Alter entdeckt.