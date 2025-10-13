Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
12.10.2025 - 23:55 Uhr
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Oktober 2025
Der Riesenabendsegler, Europas größter Fledermausart, frisst nicht nur kleine Vögel. Sie jagen und fangen sie mehr als einen Kilometer über dem Boden und verzehren sie, ohne zu landen.
Wie brachten die Bewohner der Osterinsel die tonnenschweren Moai-Statuen an ihre Plätze? Ein Experiment liefert jetzt die Antwort. Demnach „schunkelten“ die Steinstatuen vorwärts.