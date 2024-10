Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Oktober 2024

Namenstag

Aurelia, Simbert, Eduard

Historische Daten

2023 - Beim Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen, überschlägt sich in Südostbayern ein überfüllter Kleintransporter. Sieben der 23 Insassen sterben. Der staatenlose Fahrer soll Migranten über die österreichische Grenze geschleust haben. Er kommt in Untersuchungshaft.

1999 - Der internationale Atomteststopp-Vertrag verfehlt im US-Senat die für eine Ratifizierung notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit. Die USA haben den Vertrag bis heute nicht ratifiziert.

1989 - Drastische Kursstürze an der Wall Street führen zu internationalen Kettenreaktionen. Die Frankfurter Börse verzeichnet am 16. Oktober die bis dahin schwersten Kurseinbrüche ihrer Geschichte durch Panikreaktionen vieler Kleinanleger.

1949 - In München schließen sich 16 Gewerkschaften der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammen. Erster DGB-Vorsitzender wird Hans Böckler (SPD).

1884 - Auf der Internationalen Meridian-Konferenz in Washington wird der Nullmeridian festgelegt. Er verläuft auf dem Längengrad der britischen Sternwarte von Greenwich.

Geburtstage

1969 - Nancy Kerrigan (55), amerikanische Eiskunstläuferin, Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer, Bronze 1992 in Albertville, 1994 beim "Eisenstangen-Attentat" vom Leibwächter ihrer US-Rivalin Tonya Harding am Knie schwer verletzt

1949 - Gerd Dudenhöffer (75), deutscher Kabarettist, Hauptrolle in der ARD-Serie "Familie Heinz Becker"

1934 - Nana Mouskouri (90), griechische Sängerin ("Weiße Rosen aus Athen")

1934 - Roland Gräf, deutscher Filmregisseur ("Fallada - letztes Kapitel", "Das Haus am Fluß") und Kameramann, gest. 2017

Todestage

1969 - Helene Wessel, deutsche Politikerin, Vorsitzende der Zentrumspartei 1949-1952, später SPD-Mitglied, Mitglied des Parlamentarischen Rates 1948-1949, damit eine der "Mütter des Grundgesetzes", geb. 1898