Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. April 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Frankensteins Monster gilt als eines der bekanntesten Ungeheuer. Ein Fachmann bringt die fiktive Figur nun in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Er sagt: An einem Punkt ist die Entwicklung heute schon weiter als im Roman.
Einem neuen astrophysikalischen Modell zufolge könnte Dunkle Materie in zwei Varianten vorkommen. Der größte Teil dieser exotischen Materieform befindet sich demnach im energieärmeren Grundzustand.
Die Entdeckung eines Embryos in einem versteinerten Gelege sorgt in der Wissenschaft für Aufsehen. Der Fund belegt, dass ein Urahn der Säugetiere Eier legte. Seine besondere Fortpflanzungsmethode half ihm, das größte Massensterben der Erdgeschichte zu überstehen.
Die Kosten für ein bestimmtes Krebsmittel haben die deutschen Krankenkassen allein im Jahr 2025 mit mehr als zwei Milliarden Euro belastet. Laut Recherchen von „Spiegel“ und ZDF ist das deutlich zu viel.