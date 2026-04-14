Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. April 2026

Namenstag Ernestine, Lidia

Historische Daten

2024 - Bayer Leverkusen wird erstmals deutscher Fußball-Meister. Nach einem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen. Der Werksclub beendet damit die Serie des FC Bayern nach elf Meistertiteln nacheinander.

2021 - Nach fast 20 Jahren des internationalen Militäreinsatzes in Afghanistan wollen die USA und die Nato ihre Truppen aus dem Land abziehen. US-Präsident Joe Biden kündigt an, der Abzug amerikanischer Soldaten solle am 1. Mai beginnen. In den folgenden Monaten erobern die Taliban weite Teile des Landes zurück.

2011 - Die rückwirkende Sicherungsverwahrung in Deutschland verletzt die Europäische Menschenrechtskonvention. Das stellt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erneut fest.

1986 - Bei einem schweren Hagelschauer in Bangladesch fällt das mit 1,02 Kilogramm schwerste jemals gewogene Hagelkorn vom Himmel. Mindestens 92 Menschen kommen in dem Hagelsturm ums Leben.

1971 - Die Ping-Pong-Diplomatie zwischen China und den USA erreicht mit dem Empfang der US-Tischtennis-Mannschaft durch den chinesischen Premierminister Zhou Enlai einen protokollarischen Höhepunkt. Spieler beider Länder hatten geholfen, die Spannungen zwischen Washington und Peking abzubauen und den Weg für den historischen Besuch von US-Präsident Richard Nixon in Peking im Februar 1972 zu ebnen.

Geburtstage

1986 - Margarete Stokowski (40), deutsch-polnische Schriftstellerin ("Untenrum frei", "Die letzten Tage des Patriarchats")

1971 - Rainald Grebe (55), deutscher Kabarettist (Solo-Progamm "Das Elfenbeinkonzert"), Musiker, Schauspieler und Autor

1966 - Barbara Slowik (60), deutsche Juristin, Polizeipräsidentin von Berlin seit 2018

1961 - Robert Carlyle (65), britischer Schauspieler ("Ganz oder gar nicht", "Die Asche meiner Mutter")

Todestage

1986 - Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin ("Das andere Geschlecht", "Das Alter", "Die Zeremonie des Abschieds"), geb. 1908