Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. April 2025

Namenstag

Ernestine, Lidia

Lesen Sie auch

Historische Daten

2024 - Bayer Leverkusen gewinnt zum ersten Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegt gegen Werder Bremen 5:0 und ist bei 16 Punkten Vorsprung nicht mehr einzuholen. Der Werksclub beendet so die Serie des FC Bayern nach elf Meistertiteln nacheinander.

2010 - Der nach fast 200 Jahren wieder ausgebrochene Vulkan Eyjafjallajökull auf Island verstärkt seine Aktivitäten. In den folgenden Tagen legt Lavaasche in der Luft den Flugverkehr in den meisten Teilen Nord- und Mitteleuropas lahm.

1985 - Der Anhausener Golfprofi Bernhard Langer gewinnt als erster Deutscher das US-Masters-Turnier in Augusta (Georgia).

1980 - "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff nach dem Roman von Günter Grass wird als erster deutscher Film mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet.

1865 - Der 16. amerikanische Präsident Abraham Lincoln wird von einem Attentäter im Ford's Theatre in Washington niedergeschossen. Er stirbt am folgenden Tag.

Geburtstage

1975 - Tino Chrupalla (50), deutscher Politiker, Co-Parteichef der AfD seit 2019

1945 - Eva Wagner-Pasquier (80), deutsche Theater- und Musikmanagerin, künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Bayreuther Festspiele neben ihrer Halbschwester Katharina Wagner 2008-2015

1945 - Ritchie Blackmore (80), britischer Rockmusiker, Mitbegründer der Rockband Deep Purple ("Smoke On The Water")

1935 - Erich von Däniken (90), Schweizer Bestsellerautor der Präastronautik ("Erinnerungen an die Zukunft", "Zurück zu den Sternen")

Todestage

2015 - Klaus Bednarz, deutscher Fernsehjournalist (Leiter des ARD-Magazins "Monitor" 1983-2001), geb. 1942