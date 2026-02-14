Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2026

Namenstag Cyrillus, Giovanni, Valentin

Historische Daten

2025 - US-Vizepräsident J.D. Vance attackiert die europäischen Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz ungewöhnlich scharf. Er kritisiert deren Kampf gegen Desinformation als Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Ausgrenzung von Parteien wie der AfD als undemokratisch. Deutsche Politiker verbitten sich die Einmischung in innere Angelegenheiten.

2006 - In englischen Pubs und Clubs darf nicht mehr geraucht werden. Für ein Totalverbot des Rauchens in allen öffentlichen Einrichtungen und selbst in Privatclubs, die nur Mitgliedern zugänglich sind, stimmt eine große Mehrheit des britischen Parlaments. Das Gesetz tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

1981 - Die TV-Show "Wetten, dass..?" mit Frank Elstner wird zum ersten Mal ausgestrahlt.

1946 - Der Alliierte Kontrollrat genehmigt die Wiederaufnahme des Postverkehrs zwischen Deutschland und dem Ausland.

1876 - Der Schotte Alexander Graham Bell stellt das erste brauchbare Telefon vor. Am 7. März wird ihm das Patent erteilt.

Geburtstage

1986 - Johannes Ludwig (40), deutscher Rennrodler, Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang (Team) und 2022 in Peking (Einzel und Team)

1967 - Mark Rutte (59), niederländischer Politiker, Nato-Generalsekretär seit 2024, Ministerpräsident 2010-2024

1951 - Kevin Keegan (75), englischer Fußballspieler (FC Liverpool 1971-1977, Hamburger SV 1977-1980)

1932 - Alexander Kluge (94), deutscher Filmemacher ("Abschied von gestern", "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos") und Schriftsteller ("Gelegenheitsarbeit einer Sklavin", "Die Chronik der Gefühle")

Todestage

1996 - Martin Jente, deutscher Schauspieler ("Unser Willi ist der Beste") und Fernsehproduzent, bekannt durch seine Auftritte als "Butler Martin" in der Quiz-Show "Einer wird gewinnen" mit Hans-Joachim Kulenkampff, geb. 1909