Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Juni 2026

Namenstag Eppo, Gottschalk

Historische Daten

2025 - Unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) demonstrieren nach Veranstalterangaben mehr als fünf Millionen Menschen in über 2.100 Städten gegen das autoritäre Auftreten von US-Präsident Donald Trump. Dieser lässt derweil in Washington zum 250. Gründungstag des US-Heeres eine Militärparade veranstalten. Trump wird an diesem Tag 79 Jahre alt.

1996 - Der unter dem Namen "Dagobert" bekanntgewordene Kaufhaus-Erpresser wird vom Berliner Landgericht in einer Neuverhandlung zu neun Jahren Haft verurteilt.

1981 - In einem Referendum stimmen die Schweizer für die volle Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1971 - In London wird das erste "Hard Rock Cafe" eröffnet.

1966 - Der Vatikan schafft den "Index librorum prohibitorum" ab, die Liste der für Katholiken verbotenen Bücher. Die Aufhebung wird am 29. März 1967 wirksam.

Geburtstage

1961 - Boy George (65), britischer Popsänger, Sänger der Pop-Gruppe Culture Club ("Do You Really Want to Hurt Me?", "Karma Chameleon")

1946 - Donald Trump (80), amerikanischer Politiker und Unternehmer, Präsident 2017-2021 und seit 2025

1936 - Wolfgang Behrendt (90), ehemaliger deutscher Amateurboxer, Sportfotograf und Entertainer, erster Olympiasieger der DDR 1956

1926 - Hermann Kant, deutscher Schriftsteller ("Die Aula"), gest. 2016

Todestage

2011 - Peter Schamoni, deutscher Regisseur ("Frühlingssinfonie", "Schonzeit für Füchse") und Filmproduzent ("Zur Sache, Schätzchen"), geb. 1934