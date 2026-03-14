Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. März 2026
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
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Die einen sehen in Freitag, den 13., ein schlechtes Omen, andere halten das für Schmarrn. In diesem Jahr fällt der 13. gleich dreimal auf einen Freitag: am 13. Februar, 13. März und 13. November. Wenn das mal (k)ein schlechtes Zeichen ist.
Ein Kunsthistoriker hat eine verloren geglaubte Seite des berühmten Archimedes-Palimpsests wiedergefunden – einer rund 1100 Jahre alten Abschrift von Lehrtexten des berühmten antiken Gelehrten Archimedes.
Die Konzentrationsfähigkeit ist für den Bildungserfolg entscheidend. Eine neue US-Studie zeigt, wie sehr die ständige Beschäftigung mit dem Smartphone die Aufmerksamkeit der Schüler beeinträchtigt.