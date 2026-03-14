Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. März 2026

Namenstag Mathilde

Historische Daten

2001 - Die UN-Vollversammlung in New York wählt den Strafrechtler Wolfgang Schomburg als ersten Deutschen zum Richter am Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag.

1991 - Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darf der Name des Mannes nicht mehr automatisch Ehename werden, wenn sich die Partner nicht auf einen Namen einigen können. Ein entsprechendes Gesetz tritt am 1. April 1994 in Kraft.

1951 - In ganz West- und Südwestdeutschland wird ein Beben von Stärke 7 bis 8 (Mercalli-Skala) registriert, dessen Epizentrum in Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) liegt. Elf Menschen werden verletzt, es entsteht ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen Mark.

1920 - 80 Prozent der Südschleswiger entscheiden sich in einer Volksabstimmung für den Verbleib im Deutschen Reich.

1741 - Erzherzogin Maria Theresia überlässt einem Theaterunternehmer das bis dahin leerstehende Ballhaus neben der Wiener Hofburg. Ab 1794 trägt es den Namen "K.K. Hoftheater nächst der Burg". Heute ist es als Burgtheater bekannt.

Geburtstage

1986 - Jamie Bell (40), britischer Schauspieler ("Billy Elliot - I Will Dance", "All of Us Strangers")

1960 - Boris Pistorius (66), deutscher Politiker (SPD), Verteidigungsminister seit 2023

1958 - Fürst Albert II. (68), Fürst von Monaco seit 2005

1941 - Wolfgang Petersen, deutscher Regisseur ("Tatort Reifezeugnis", "Das Boot", "Der Sturm"), gest. 2022

Todestage

2018 - Stephen Hawking, britischer Mathematiker und Astrophysiker ("Eine kurze Geschichte der Zeit"), geb. 1942